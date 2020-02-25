Мониторинг сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), которые обещают быстрый и гарантированный доход, выявил активных мошенников. Это инвестиционный проект "Украинский народный банк".

Об обманщиках предупреждает в Facebook Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

В последнее время названный банк в сети интернет и социальных сетях распространяет предложение инвестировать в его акции. Однако в Государственном реестре банков, который ведется НБУ, такой организации не числится. Между тем в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" банком может называться только юридическое лицо, имеющее банковскую лицензию и сведения о котором внесены в Государственный реестр банков.

Кроме того, в Государственном реестре выпусков ценных бумаг, который ведет сама Нацкомиссия, отсутствует информация о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

При попытке приобрести акции проекта через его сайт пользователю предлагают три варианта оплаты за акции: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin. Функция оплаты банковской картой предусмотрена, но не работает. Доступные варианты оплаты - это электронные кошельки, платежи по которым практически невозможно отследить.

Вдобавок на сайте проекта отсутствует какая-либо правовая информация в отношении юридического лица и оснований предоставления им инвестиционных услуг. А в личном кабинете пользователя есть ссылки на разделы "Документы", "Контакты компании", "Правила" и"Политика конфиденциальности", но все они не работают.

По оценке комиссии, за "банком" скрываются мошенники. Сведения о них уже направлены ​​в правоохранительные органы.

В Нацкомиссии назвали признаки, по которым можно распознать аферистов:

большой процент гарантированной доходности; отсутствие разрешений и лицензий; агрессивный маркетинг; отсутствие физического офиса; отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций; отсутствие аккредитации инвестора; подозрительные или непроверенные биографии менеджеров; отсутствие подписанных документов; настоятельные предложения привлекать друзей; сокрытие права собственности.

Ранее "Страна" приводила мнение, согласно которому госдолг Украины и ее банковская система имеют признаки финансовой пирамиды.

Мы также предупреждали, что мошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон.