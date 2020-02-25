В Украине провалился аукцион по размещению ОВГЗ, курс гривни идет вниз из-за коронавируса.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

"Украина уже ощущает дыхание мировой экономической турбулентности из-за коронавируса. Сегодняшний аукцион по размещению украинских гособлигаций (ОВГЗ) закончился провалом. Вместо 4 млрд гривен, которые были запланированы, привлечь удалось всего 1,6 млрд. Инвесторы проявляют сейчас крайнюю осторожность. Особенно в отношении так называемых "развивающихся рынков", - говорится в сообщении. Также отмечается, что курс гривни на межбанке также идет вниз.

Напомним, что в Австралии считают, что коронавирус ударит по экономике страны больнее, чем лесные пожары.

Также мы писали о том, что американская экономика неизбежно пострадает из-за коронавируса.