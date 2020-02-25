В понедельник, 24 февраля, из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, в столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" прилетели 4 самолета. На их борту находились 611 пассажиров и 24 члена экипажа.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на спикера отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной погранслужбы Светлану Бурду.

По словам представительницы пограничников, из Милана в Борисполь прибыли 158 пассажиров и 5 членов экипажа, из Рима - 162 пассажира и 7 членов экипажа, из Венеции - 135 пассажиров и 6 членов экипажа.

В аэропорту "Киев" приземлился один рейс из Италии с 156 пассажирами и 6 членами экипажа.

Ранее "Страна" приводила рассказ пассажирки борта из Италии о том, что в "Борисполе" никому не измерили температуру.

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