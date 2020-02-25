За период обсервации в Новых Санжарах Полтавской области с 21 по 25 февраля было составлено 15 административных протоколов, 6 из которых в отношении людей в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко, передает "112 Украина".

"Пока здесь происходит обсервация, составлено 15 административных протоколов. Из них, к сожалению, 4 за нахождение в нетрезвом состоянии за рулем... То же касается нетрезвого состояния в общественных местах, тоже 2 протокола по этой административной статье", - сообщил Варченко.

Он также отметил, что касается событий 20 февраля, для местных было привычным садиться за руль в нетрезвом состоянии, однако от этой привычки новосанжарцы и жители Полтавской области будут "постепенно, но очень быстро избавляться".

По его словам, суд изберет меры пресечения в отношении граждан, подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области.

"Сегодня в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении лиц, которые обвиняются и получили подозрения в организации массовых беспорядков по ст. 294 УКУ. Они будут рассмотрены полтавским судом, и будет принято решение относительно меры пресечения", - заявил Варченко.

Он также отметил, что по состоянию на 25 февраля 6 человек получили подозрения. В том числе вручено подозрение по ст. 345 УКУ (угроза или насилие в сторону сотрудника правоохранительного органа). Дело касается новосанжарца, который сел в авто и пытался наехать на сотрудника Нацгвардии.

Еще пять граждан, дела которых полтавский суд рассмотрит и изберет меры, получили подозрения по ст. 294 УКУ (организация массовых беспорядков). Санкция этой статьи предусматривает 5-8 лет лишения свободы.

Заседание суда состоится во вторник, 25 февраля. Представители МВД будут просить о содержании подозреваемых под стражей на период следствия.

Тем временем, как сообщил УНН начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев, Октябрьский районный суд Полтавы уже отправил под стражу четырех человек, которые подозреваются в организации массовых беспорядков во время протестов против размещения эвакуированных из Уханя граждан в Новых Санжарах в Полтавской области.

"Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказал Сулаев.

Он отметил, что сейчас полиция выясняет место пребывания пятого подозреваемого, ведь по адресу места жительства его не было. По словам Сулаева, всем пяти подозреваемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 20 февраля в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Уханя украинцами. Все на борту были здоровы и не имели симптомов заболевания коронавирусом.

После того, как в МВД подтвердили, что украинцев разместят в медцентре Нацгвардии в Полтавской области местные жители устроили протесты против размещения там украинцев из Уханя.

По делу о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области полиция готовит подозрения в отношении 23 нарушителей порядка.