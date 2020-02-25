Правоохранители задержали мошенников, которые ссылаясь на связи с высшим руководством Украины, обещали должности губернаторов в обмен на вознаграждение в размере более 4 миллионов долларов США. Об этом сообщается на сайте Офиса гепрокурора.

Уточняется, что задержание провели в понедельник, 25 февраля силами СБУ, Нацполиции и прокуроров. Злоумышленников взяли на горячем - во время передачи им 550 тысяч долларов. Это была треть вознаграждения, которое они требовали за якобы содействие с их стороны в назначении на должность главы Житомирской областной государственной администрации.

Мошенники объясняли свои возможности связями с президентом Украины, премьер-министром, а также с главой Офиса президента. Свою помощь в продвижении на должность губернатора Житомирской области они оценили в 1 миллион 650 тысяч долларов.

В этот же день правоохранители задержали при получении первой части вознаграждения и другого мошенника, который якобы через своих знакомых в Офисе президента и Кабмине обещал содействие в назначении на должность главы Николаевской облгосадминистрации.

Злоумышленник был задержан при получении 350 тысяч долларов, которые являлись первым траншем вознаграждения. Всего же мошенник хотел получить от "претендента на кресло губернатора" 3 миллиона 100 тысяч долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что киевские мошенники торговали хлебными, но фейковыми должностями в органах власти.

Также мы сообщали, что в Киеве разоблачили банду мошенников, которая оформляла недвижимость на подставных.