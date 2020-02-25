Организаторам Олимпийских игр в Токио дали время до конца мая, чтобы проверить находится ли под контролем в их стране смертельно опасный китайский коронавирус. В противном случае не исключена отмена Олимпиады.

Об этом заявил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд.

"Член МОК Дик Паунд заявил, что организаторы Олимпийских игр в Токио должны до конца мая проверить, находится ли коронавирус под контролем. Если нет, "вероятно, будет рассматриваться отмена Олимпиады", - сказал Паунд.

Напомним, летние Олимпийские игры должны состояться в Токио в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее спортивные функционеры, а также Всемирная организация здравоохранения не видели оснований для отмены или переноса Олимпийских игр в 2020 году из-за китайского вируса Covid-19.

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