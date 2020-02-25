В Каталонии (Испания) был подтвержден первый случай заражения китайским коронавирусом, который распространяется по всему миру.

Об том сообщает издание Pais со ссылкой на службу здравоохранения женералитета во вторник, 25 февраля.

Кроме того, по данным Reuters, власти Швейцарии также подтвердили первый случай коронавируса в стране.

Ранее сообщалось, что в Австрии подтвердились два случая заражения коронавирусом. Его занесли в страну итальянцы. Вероятно, они переехали в страну из итальянского региона Ломбардия, который затронула эпидемия вируса Covid-19.

Также мы писали, что 25 февраля впервые подтвердили новый случай заболевания в административном центре Сицилии - городе Палермо на юге Италии.

"Страна" следит за тем, что происходит в мире в связи с эпидемией коронавируса в режиме онлайн.