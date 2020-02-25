Президент Владимир Зеленский принял участие во Всеукраинском совещании работников угольной отрасли. Во время мероприятия работники центральных обогатительных фабрик "Украина", "Мирноградская" и "Россия" пожаловались на их владельца Виталия Кропачева в связи с пятимесячной невыплатой зарплат. Зеленский пообещал передать жалобу в правоохранительные органы.

На совещании с участием представителей предприятий отрасли главе государства ставили проблемные вопросы и обращались к нему просьбами. Когда ему рассказали о задержке зарплат на предприятиях угольного короля, он спросил: "Кропачев - он аферист?"

А затем отметил, что Кропачев, "когда ему ставят задачу, как дрессированный пес".

"Кропачев - услышал. Потом вы сказали Насалик (бывший министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик - Ред.). Его туда же? Информацию передам, пусть правоохранительные органы разбираются", - пообещал Зеленский в ответ на обвинения Насалика в изъятии оборудования шахты "Украина".

Обогатительные фабрики "Украина", "Россия" и "Мирноградская" принадлежат компании "Укрдонинвест" Юлии и Виталия Кропачевых. Кропачев был смотрящим в угольной отрасли при бывшем первом заместителе председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Как рассказывала "Страна", долги по зарплате - давняя проблема в угольной отрасли. Летом на Западной Украине из-за них прошли протесты горняков.