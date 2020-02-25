В Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии, где произошла вспышка коронавируса. Женщину проверяют на уханьский вирус. В то же время, у жителя Закарпатья коронавируса не обнаружили.

Об этом сказал заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук "Укринформу".

"В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", - сказал он. Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус. Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Также в Минздраве сообщили, что у мужчины, которого госпитализировали 24 февраля на Закарпатье, не подтвердилось подозрение на новый коронавирус, но окончательных результатов анализов еще ждут.

Об этом сказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игоря Кузина на брифинге в Новых Санжарах, пишет Mukachevo.net.

"После клинического обследования и проведения эпидемиологического обследования, расследования такого случая было установлено, что этот случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции, поэтому такое подозрение было снято. Однако пример Закарпатья продемонстрировал довольно быструю реакцию как бригад скорой помощи, так и больничной сети в целом", - заявил он.

В то же время, Кузин добавил, что пока результатов анализов еще нет, поэтому говорить о конкретном диагнозе можно будет только после их получения. Он отметил, что анализы, которые взяли у госпитализированного в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы, должны быть готовы в ближайшее время.

Кроме того Кузин отметил, что мужчина обратился к врачам после 10-го дня от первых клинических проявлений. У него повышенная температура, но не так, как обычно, в случае заболевания новым коронавируса.

Напомним, что 24 февраля мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы. Он рассказал в больнице, что три недели назад контактировал с гражданином Китая в Венгрии. Его поместили в изолятор вместе с женой и взяли все анализы для проверки.

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