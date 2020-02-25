Победители Нацотбора для участия в песенном конкурсе Евровидение-2020 группа Go-A, которая сегодня официально подписала контракт с НОТУ, заявили, что не собираются общаться с российскими СМИ.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Андрей Павловский.

"Если будет возможность, мы не будем общаться с российскими СМИ на Евровидении", - процитировали в телеграм-канале вокалистку группы Екатерину Павленко.

Согласно жеребьевке, Go-A выступят в первом полуфинале песенного конкурса 12 мая. Группа выйдет на сцену во второй половине шоу.

Напомним, что Евровидение-2020 пройдет в Нидерландах - на родине победившего в прошлом году исполнителя Дункана Лоуренса. Городом проведения выбрали Роттердам. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а главный трофей разыграют 16 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что букмекеры опустили Украину на 22 место после победы группы Go-A в финале Нацотбора.

Также мы сообщали, чем известна группа Go-A, которая победила в Нацотборе на Евровидение.