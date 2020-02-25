В Украине обсуждают два последних социсследования - Киевского международного института социологии и центра Разумкова.

В обоих опросах - крайне плохая ситуация для партии "Слуга народа" и правительства Гончарука.

Негативное отношение к ним с осени выросло в разы. Сама же правящая партия только за последний месяц потеряла 9% симпатиков.

Падает и рейтинг Зеленского.

Одновременно идет рост популярности "Оппозиционной платформы" и ее лидера Юрия Бойко, который на гипотетических выборах президента (если б они состоялись сейчас), по данным обеих служб, вышел бы во второй тур - следом за Владимиром Зеленским.

"Страна" разбиралась в последней социологии.

Популярность политиков

По данным центра Разумкова, рейтинг Зеленского с начала осени обвалился более чем на треть: с почти 80% до 51%.

В прошлом уже и времена, когда по опросам Зеленский побеждал бы на выборах президента уже в первом туре.

Если бы выборы президента в первом туре проходили сейчас, то Зеленский по нынешней социологии КМИС, получил бы всего 44,2%.

Прежний соперник Зе во втором туре президентских выборов - Петр Порошенко во второй тур уже бы не попал (у него сейчас всего 11,6%).

Как и Юлия Тимошенко (6,9%).

А вот на второе место в условном "первом туре" вышел Юрий Бойко - его имя назвал 13,1% опрошенных.

То есть во "второй тур" выходят Зеленский и Бойко.

У "Центра Разумкова" похожее распределение голосов: больше всего голосов получил бы Зеленский - 40%, Бойко - 15%, Порошенко - 13,5% и Тимошенко - 10%.

Очевидно, что число потенциальных избирателей Бойко прирастает в основном за счет Зеленского - тех его избирателей, которые постепенно теряют надежду, что нынешний президент сможет остановить войну на Донбассе, установить мир с Россией и покончить с националистическими перегибами времен Порошенко.

Вероятно, у Зеленского этот момент понимают, а потому уже начали некоторые осторожные движения в сторону избирателей юго-востока. Так, заявили о том, что нужно пересмотреть дискриминационный закон о тотальной украинизации (хотя буквально накануне "слуги народа" в Раде проголосовали за другой дискриминационный в отношении русскоязычных закон о среднем образовании). Кроме того, Зе начал срочно требовать вернуть долги шахтерам.

Правда, непонятно насколько по этим направлениям дело пойдет дальше слов. Да и по главному вопросу - о мире на Донбассе - нет никаких подвижек. Переговорный процесс по Минским соглашениями заходит в тупик (Киев требует их переписать), а на фронте началось новое обострению войны. И если ситуация по вопросам войны и мира не улучшится, то падение рейтингов и Зеленского лично, и власти продолжится.

Пике Гончарука

Еще хуже, чем у Зеленского ситуация у правительства: премьеру Алексею Гончаруку не доверяют 63% опрошенных, а главе МВД Арсену Авакову - почти 74%, считают у Разумкова.

У нового главы Офиса президента Андрея Ермака почти 60% ответов - "не знаю такого" и "затрудняюсь ответить". Из Зе-команды, которую он привел во власть, больше всего рейтинга пока у спикера ВР Дмитрия Разумкова (кстати, сын основателя центра Разумкова) - ему доверяют почти 45% опрошенных.

Популярность партий и Кабмина

Если бы парламент избирали сегодня, "Слуга народа" возглавил бы список, но взял бы на 4% меньше, чем на выборах в июле - 39%.

Об этом говорят результаты КМИС.

При этом второй по размеру фракцией оставалась бы "Оппозиционная платформа". Причем ее результат вырос бы на 2,5% - до 15,6%.

Больше двух процентов нарастила бы и "Европейская солидарность" Порошенко (10,8%). А "Батькивщина" - поднялась бы на процентную ступеньку (9%).

Это все партии, которые преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Оглушительным провалом выглядит результат партии Вакарчука: 0,9%. При том, что на выборах в Раду летом "Голос" взял почти 6%.

У центра Разумкова тенденции похожие. Но только данные по партии президента еще хуже.

За "Слугу народа готовы отдать свой голос 36,4% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. За "Оппозиционную платформу" готовы отдать голос 15,3% респондентов, за "Европейскую солидарность" - 12,6%, за "Батькивщину" - 10,3%.

А вот "Голосу" центр Разумкова дает 3,2% голосов. Не такое падение, как у КМИС, но тоже - явный пролет мимо Рады. Почему такой разброс у разных социологических служб вокруг "Голоса" - вопрос открытый.

По сравнению с результатами опроса, проведенного Центром Разумкова в январе уровень поддержки "Слуги народа" упал на 9%. У остальных партий вырос.

То есть все социологические службы фиксируют одно: падение рейтингов партии "Слуга народа". Он валится явно быстрее, чем популярность президента.

Виной тому видимо множественные зашквары и скандалы вокруг депутатов правящей фракции. В отдельном замере, как доверяют "слугам народа", цифры неутешительные: почти 47% опрошенных высказали негативное отношение к фракции президента.

Для сравнения - в сентябре эти цифры были на уровне 11%. То есть негативное отношение к "слугам" выросло более, чем вчетверо.

Но больше всего негатива у жителей Украины - к правительству, сформированному Радой и президентом. Здесь уровень недоверия такой же, как и лично у премьера Гончарука - 64%.

По данным центра Разумкова, в сентябре правительству не доверяли всего 22% людей. В феврале таковых уже в три раза больше.

Что означают результаты опросов

"Страна" спросила у политологов, с чем связанно падение рейтингов президента, правительства и монобольшинства, какие скандалы привели к этому, и удастся ли при такой динамике партии Зе взять пальму первенства на местных выборах.

Руслан Бортник, политолог:

"Причин падения рейтинга две. Первая - это невыполнение предвыборных обещаний: достижения мира, посадки коррупционеров, снижения тарифов, да и доходы не выросли. Вторая - это слабость Зеленского. Он показательно ставит задачи для чиновников и премьера. Но эти задачи не реализуются. В такой ситуации он выглядит слабым. Украинцы могут много чего простить, но только не слабость президента.

Сильно по Зеленскому ударила земельная реформа, которую он лично протягивал в парламент. Также зарплатный скандал в правительстве. Были еще и другие провалы: "пленки Гончарука", поездка в Оман, отставка Андрея Богдана, но это дополнительный эффект, а не ключевой.

При этом еще некоторое время продлится "стокгольмский электоральный синдром": это когда люди видят, что страна движется не туда, но им пока сложно признать, что они проголосовали не за того человека. Если президент продемонстрирует убедительные шаги по направлению к миру на Донбассе и в борьбе с коррупцией, например, задержит Петра Порошенко и его окружение, то рейтинг стабилизируется.

Но если этого не произойдет, то в мае мы будем видеть рейтинги Зеленского на уровне ядра его электората – в районе 30-40%. Пока у тебя есть рейтинг – тебя слушается политическая система, но как только ты его теряешь, сама система начинает саботировать работу. Так это было с Петром Порошенко".

Вадим Карасев, политолог:

"Пик ожиданий в отношении Зеленского давно прошел. Одно дело - мерить рейтинг на пике ожиданий, а другое – сейчас.

Рейтинг не падает резко, а снижается, но уровень недовольства в обществе нарастает. Если ничего не изменится, может быть что-то серьезное: Майдан, бунт. Меня больше это тревожит. У Януковича рейтинг не падал, но Майдан был. Может бомбануть, как говорится

Что касается местных выборов, то там может быть совсем другая ситуация, чем на парламентских. Потому что там большую роль играют местные элиты. Там могут быть сюрпризы, так как бренд Зе не работает так, как это было в 2019 году. Людей в партии Зеленского нет, партия пустая, поэтому нужно как-то списки набрать".

Сергей Гайдай, политолог:

"Нельзя сказать, какие именно скандалы спровоцировали падение рейтинга, потому что они происходят на протяжении всей каденции. Скандалы, которые реально повлияли на рейтинг, были у Петра Порошенко: Иловайск, Липецкая фабрика, Мальдивы. У Зеленского такого рода скандалов нет, поэтому рейтинг не падает, а медленно снижается.

Дело в том, что люди голосовали за радикальные перемены, за власть, которая будет действовать принципиально иначе, чем прежняя. Перед Зеленским стояло три базовых вызова. Первый - решить вопрос с войной. Но нужно понимать, что у разных целевых аудиторий – решение разное. Ответственность президента - как минимум наметить путь, потому что состояние войны – большой стресс для общества.

Второй вызов - экономический кризис. У нас богатая страна, но нижайший уровень жизни. Ни одно из правительств не добилось серьезных изменений в этой области. Третий - вопрос справедливости. Устройство государства очень несправедливое, отсюда все Майданы, протесты, требование посадить людей, которые живут не по закону. Эти вызовы надо было решать. Вот скоро год пройдет, как мы увидим, что и этот президент с вызовами не справляется. Надежда плавно уходит. Нет громких скандалов, но есть четкое понимание, что перемен мы не дождемся, поэтому рейтинг идёт вниз потихоньку".

Андрей Золотарев, политолог:

"Есть факторы, которые работают на падение рейтинга: не выполнение обещаний и неудачная кадровая политика. Заселение "племени Сороса" в правительстве, абсолютно некомпетентных людей. Хотелось, чтобы вместо команды псевдореформатов пришли настоящие профессионалы. Например, вы же не пойдёте лечиться к Зоряне Скалецкой, а пойдёте к Борису Тодурову, или, если у вас юридические проблемы, то вы пойдёте к Андрею Портнову, а не к Руслану Рябошапке или Денису Малюське.

Результаты грядущих местных выборов зависят от того, сможет ли партия Зеленского найти точки соприкосновения с региональными элитами. Я себе тяжело представляю результаты, если они решат пойти на выборы жесткими оппонентами региональных элит. Сомневаюсь, что кто-то выиграет у мэра Харькова Геннадия Кернеса или у мэра Одессы Геннадия Труханова. Фактор Зеленского, как электорального паровоза, выстрелил бы ещё осенью, но к зиме он начал падать. Но, с другой стороны, также есть фактор недоверия к старым политикам, который может работать в пользу новых".