Спортивное руководство Италии решило провести матчи Серии А и другие встречи итальянской футбольной лиги без зрителей из-за вспышки коронавируса. Стало известно, какие именно турниры 26-го тура Серии А состоятся при пустых трибунах.

Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора.

На пустых стадионах сыграют следующие команды:

"Удинезе" – "Фиорентина" (29 февраля);

"Ювентус" – "Интер" (1 марта);

"Сассуоло" – "Брешия" (1 марта);

"Парма" – СПАЛ (1 марта);

"Милан" – "Дженоа" (1 марта);

"Сампдория" – "Верона" (2 марта).

Ранее "Страна" приводила объявление УЕФА о том, что ответный матч 1/16 Лиги Европы между миланским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" пройдет 27 февраля - тоже без зрителей.

Мы также показывали, как одна итальянка защищается от коронавируса с помощью полиэтиленового пакета на голове.