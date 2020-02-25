Из-за вспышки коронавируса матч "Ювентус" - "Интер" проведут без зрителей
Спортивное руководство Италии решило провести матчи Серии А и другие встречи итальянской футбольной лиги без зрителей из-за вспышки коронавируса. Стало известно, какие именно турниры 26-го тура Серии А состоятся при пустых трибунах.
Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора.
На пустых стадионах сыграют следующие команды:
- "Удинезе" – "Фиорентина" (29 февраля);
- "Ювентус" – "Интер" (1 марта);
- "Сассуоло" – "Брешия" (1 марта);
- "Парма" – СПАЛ (1 марта);
- "Милан" – "Дженоа" (1 марта);
- "Сампдория" – "Верона" (2 марта).
Ранее "Страна" приводила объявление УЕФА о том, что ответный матч 1/16 Лиги Европы между миланским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" пройдет 27 февраля - тоже без зрителей.
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