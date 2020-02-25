В среду, 26 февраля, на большей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Только в западных регионах, Житомирской, Черниговской и местами в Киевской областях ожидается дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики уточняют, что ветер будет юго-западный, 7-12 м / с, в юго-восточной части порывы 15-20 м / с.

Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1-6 градусов. В восточных областях местами до -2. Днем потеплеет до +7-12. А в Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской прогреется до +16.

В Карпатах ночью умеренный, а днем значительный дождь, местами с мокрым снегом; порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье 25-30 м / с; температура в течение суток от 1 градуса мороза до +2.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что вокруг арктической станции украинцев на снегу появились красные пятна.

Также мы сообщали, что весной украинцы четыре раза уйдут на длинные выходные.