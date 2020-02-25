В Чернобыле увидели первую в году радугу со снегом и дождем. Фото
Появились фотографии первой радуги в Чернобыльском заповеднике.
Их Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник выложил в Facebook 25 февраля.
"Первая нынешняя радуга. Вчера (24.02), нашим сотрудникам, работающим в г. Чернобыль, удалось сделать фотографию удивительно широкой и яркой радуги. И все это - в сочетании со снегом, солнышком и дождем", - сообщил там.
Фото: facebook.com
Радуга - хорошо известное оптическое явление в атмосфере; наблюдается, когда солнце освещает пелену падающего дождя и наблюдатель находится между солнцем и дождем. Явление это представляется в виде одной, реже - двух концентрических светлых дуг, рисующихся на небосводе со стороны падающего дождя и окрашенных концентрически в ряд радужных цветов.
Напомним, что сегодня ожидается дождь со снегом на западе и ветер по всей Украине.
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