Появились фотографии первой радуги в Чернобыльском заповеднике.

Их Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник выложил в Facebook 25 февраля.

"Первая нынешняя радуга. Вчера (24.02), нашим сотрудникам, работающим в г. Чернобыль, удалось сделать фотографию удивительно широкой и яркой радуги. И все это - в сочетании со снегом, солнышком и дождем", - сообщил там.

Фото: facebook.com

Радуга - хорошо известное оптическое явление в атмосфере; наблюдается, когда солнце освещает пелену падающего дождя и наблюдатель находится между солнцем и дождем. Явление это представляется в виде одной, реже - двух концентрических светлых дуг, рисующихся на небосводе со стороны падающего дождя и окрашенных концентрически в ряд радужных цветов.

Напомним, что сегодня ожидается дождь со снегом на западе и ветер по всей Украине.

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