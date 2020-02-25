Полиция Киева ищет лиц, которые пытались взорвать банкомат в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, в результате взрыва было повреждено здание, однако кассеты с деньгами остались целыми. Было начато уголовное производство.

Около 3-х часов на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Маяковского произошел взрыв. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, взрывотехники.

Как рассказал начальник отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала, правоохранители осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей, изъяли и изучили видео с камер наблюдения.

"По предварительным данным, злоумышленники с помощью взрывного устройства пытались подорвать банкомат. Однако это им не удалось, они повредили помещения, а кассеты с деньгами остались внутри терминала", - рассказал он.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Сейчас усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание лиц, которым за указанные действия грозит до шести лет заключения.

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