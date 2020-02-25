Партия "Голос" презентует программу "Голос разума: план деоккупации Донбасса и Крыма". На прошлой неделе она была представлена в Верховной Раде, а теперь соратники Святослава Вакарчука расскажут о ней широкой публике.

Анонс презентации размещен в соцсети Facebook. Она пройдет в четверг, 27 февраля, в 10:00 в Музее истории Киева.

Как сказано в анонсе, на мероприятии публике детально разъяснят инициативу партии "Голос" по восстановлению территориальной целостности Украины. План представит председатель фракции "Голоса" Сергей Рахманин, а команда "Голоса" ответит на все дополнительные вопросы присутствующих.

На презентацию ждут руководителей профильных комитетов парламента, украинских и иностранных дипломатов, представителей исполнительной власти, экспертов и общественных деятелей.

Отметим, что данное событие произойдет на фоне падения рейтингов партии "Голос" и слухов об уходе Вакарчука из Верховной Рады, которые бурлят в соцсетях уже третий день.



Ранее "Страна" приводила заявление Арсен Авакова. который считает, что до начала деоккупации Верховная Рада должна принять репрессивный закон о коллаборантах.

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