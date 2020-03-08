Сегодня отмечают Международный женский день 8 марта, который, в отличие от 23 февраля, остался недекоммунизированным и является выходным днем. Поскольку в этом году дата выпала на воскресенье, то отдыхать будем и в понедельник, 9 марта.

Предлагаем открытки картинки и поздравления, а также факты об этой дате. С праздником, дорогие женщины!

8 марта в Украине и в мире

Изначально 8 марта был днем феминисток и революционерок, которые, в том числе, призывали освободиться от гнета мужчин. Теперь же он превратился в аналог святого Валентина с цветами, подарками и сладостями. Защитницы прав женщин считают это недопустимым, поскольку таким образом женщинам указывают на то, что они слабый пол. Тем не менее праздник очень популярен.

Традиционно на 8 марта в Украине дорожают цветы. Ценник может подскочить в два раза, по сравнению с неделей до праздника, однако, это не останавливает многих покупателей, ведь негласным символом женского дня считаются цветы.

В Украине не раз ходили разговоры о том, чтобы отменить выходной в этот день, который ассоциируется с советским прошлым и революционерками Кларой Цеткин и Розой Люксембург. В частности за это выступал экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он называл его "праздником тортиков и букетиков". Однако дату оставили в календаре официальных праздников и выходных.

Где в мире отмечают 8 марта. Фото: Википедия

8 марта отмечают во многих странах. Причем бывают необычные традиции. Например, на Мадагаскаре это официальный выходной, но только для женщин. А в Португалии в этот день женщины устраивают девичники, отправляясь праздновать в компании подруг.

Открытки и поздравления с 8 марта

Поздравления для мамы

С праздником весны, с 8 марта! Ты самая добрая, самая красивая, самая лучшая. Люблю тебя

Мамочка, любимая, с 8 Марта! пусть в душе всегда будет весна

Стихи для бабушки

Желаю радости, здоровья и больше солнечных дней. С 8 марта, бабушка. Мы тебя любим!

С праздником тебя, бабуля, с днем весны и доброты.

Пусть сегодня солнце улыбается для такой красавицы, как ты.

Поздравления коллеге

Солнца, отличной весны, хорошего настроения. С 8 марта!

Пусть весна подарит много радостных и светлых событий. С праздником

Открытки любимой

Мне с тобою повезло, мне с тобой всегда светло.

Мне не лень 8 марта делать каждый день в году.

Поздравляю самую красивую, самую любимую, самую лучшую девушку в мире. С 8 марта, любимая

С праздником, самая любимая! С 8 марта!

Поздравления подруге

Пусть сегодня солнце ярче светит, и с утра тебе несут цветы.

Будь самой счастливой на планете в этот день весны и красоты.

С 8 марта тебя, красотка,

Пусть весна принесет любовь.

Пусть от радости и успеха

Сердце бьется быстрее вновь.

Поздравляю с 8 марта! Пусть несут тебе подарки,

Лучшей девушке на свете ничего не будет не жалко.