Сегодня отмечают Международный женский день 8 марта, который, в отличие от 23 февраля, остался недекоммунизированным и является выходным днем. Поскольку в этом году дата выпала на воскресенье, то отдыхать будем и в понедельник, 9 марта.
Предлагаем открытки картинки и поздравления, а также факты об этой дате. С праздником, дорогие женщины!
8 марта в Украине и в мире
Изначально 8 марта был днем феминисток и революционерок, которые, в том числе, призывали освободиться от гнета мужчин. Теперь же он превратился в аналог святого Валентина с цветами, подарками и сладостями. Защитницы прав женщин считают это недопустимым, поскольку таким образом женщинам указывают на то, что они слабый пол. Тем не менее праздник очень популярен.
Традиционно на 8 марта в Украине дорожают цветы. Ценник может подскочить в два раза, по сравнению с неделей до праздника, однако, это не останавливает многих покупателей, ведь негласным символом женского дня считаются цветы.
В Украине не раз ходили разговоры о том, чтобы отменить выходной в этот день, который ассоциируется с советским прошлым и революционерками Кларой Цеткин и Розой Люксембург. В частности за это выступал экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он называл его "праздником тортиков и букетиков". Однако дату оставили в календаре официальных праздников и выходных.
Где в мире отмечают 8 марта. Фото: Википедия
8 марта отмечают во многих странах. Причем бывают необычные традиции. Например, на Мадагаскаре это официальный выходной, но только для женщин. А в Португалии в этот день женщины устраивают девичники, отправляясь праздновать в компании подруг.
Открытки и поздравления с 8 марта
Поздравления для мамы
С праздником весны, с 8 марта! Ты самая добрая, самая красивая, самая лучшая. Люблю тебя
Мамочка, любимая, с 8 Марта! пусть в душе всегда будет весна
Стихи для бабушки
Желаю радости, здоровья и больше солнечных дней. С 8 марта, бабушка. Мы тебя любим!
С праздником тебя, бабуля, с днем весны и доброты.
Пусть сегодня солнце улыбается для такой красавицы, как ты.
Поздравления коллеге
Солнца, отличной весны, хорошего настроения. С 8 марта!
Пусть весна подарит много радостных и светлых событий. С праздником
Открытки любимой
Мне с тобою повезло, мне с тобой всегда светло.
Мне не лень 8 марта делать каждый день в году.
Поздравляю самую красивую, самую любимую, самую лучшую девушку в мире. С 8 марта, любимая
С праздником, самая любимая! С 8 марта!
Поздравления подруге
Пусть сегодня солнце ярче светит, и с утра тебе несут цветы.
Будь самой счастливой на планете в этот день весны и красоты.
С 8 марта тебя, красотка,
Пусть весна принесет любовь.
Пусть от радости и успеха
Сердце бьется быстрее вновь.
Поздравляю с 8 марта! Пусть несут тебе подарки,
Лучшей девушке на свете ничего не будет не жалко.