Четверых украинских рыбаков, которые были задержаны в Азовском море сотрудниками ФСБ, во вторник, 25 февраля, освободили из-под ареста.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Павел Мельник на своей странце в Facebook.

"Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили!!!", - написал депутат.

Как отметил депутат, по телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они морем планируют идти домой на собственном судне.

Скриншот: Facebook/Павел Мельник

Напомним, задержание российскими пограничниками украинского судна с четырьмя рыбаками произошло 15 февраля. В связи с этим МИД Украины выразило протест в связи с задержанием Россией украинских рыбаков в Азовском море.

Также сообщалось, что задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве.