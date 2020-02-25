Два полицейских госпитализированы в результате столкновения патрульного автомобиля с троллейбусом. Авария произошла утром во вторник, 25 февраля, в Кременчуге (Полтавская область) на проспекте Свободы.

Причиной инцидента стало то, что водитель полицейского автомобиля уснул за рулем. Об этом сообщает "Кременчугская газета".

По словам очевидцев, полицейский автомобиль Renault Duster "догнал" троллейбус. Оба транспортных средства получили механические повреждения. В результате аварии медпомощь понадобилась двум патрульным, которых госпитализировали. На месте инцидента работала оперативно-следственная группа.

Фото: kg.ua

Фото: instagram.com

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, находившийся за рулем водитель-инспектор находился на дежурстве две ночи подряд.

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