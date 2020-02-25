Правоохранители Киева внесли информацию о высказывании продюсера телеканала "1+1" Алены Еремеевой об украинском языке в Единый реестр досудебных расследований. Обращение об этом ранее подавал депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

О реакции полиции нардеп написал в своем Facebook.

"Уголовное производство против продюсера "1+1", для которой украинский язык оказался неполноценным, заведено. Следим за результатами расследования", - сообщил Арьев.

Также парламентарий привел скриншот ответ полиции на свое обращение.

"10.02.2020 следственным отделом Подольского управления полиции сведения, содержащиеся в обращении, внесены в Единый реестр досудебных расследований под № 12020100070000502 по признакам уголовного производства, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК Украины", - сказано в документе.

Напомним, в начале февраля Еремеева на презентации нового телесезона отметила, что мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии, а артистам пока еще тяжело работать на украинском.

Ранее "Страна" писала, что любитель докладывать куда следует о всевозможных нарушениях Арьев вызвал полицию на "Дискотеку 80-х" из-за пионерских галстуков.