Уже через месяц ожидается очередной перевод часов. На этот раз украинцы перейдут на летнее время. Это произойдет в последнее воскресенье марта - 29 марта, в 3:00.

Для перехода в "летнее положение" нужно перевести стрелки часов на час вперед.

Зачем переводят часы

Такой перевод часов произведут жители более 100 стран мира. Главная причина таких манипуляций с переводом времени - экономия электроэнергии. Первый раз время перевели еще в 1908 году в Британии. С того времени для экономного распоряжения ресурсами зимой мы используем "зимнее время" (делая один оборот против часовой стрелки), а весной - "летнее время" (делаем один оборот по часовой стрелке). Во многих странах летнее время принято называть "daylight saving time" - то есть время, которое сохраняет дневной свет.

Впрочем, эксперты установили, что экономия от таких переводов всего 3%, а для запоминания того, куда именно переводить стрелки - вперед или назад - они рекомендуют выбрать ассоциации с весенним ускорением, обновлением и действиями, которые происходят в природе весной (поэтому стрелки двигаются вперед) и зимним замедлением, остановкой, увяданием процессов природы (стрелки назад).

В Украине переход на летнее время регламентируется постановлением Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. При этом все электронные гаджеты переводятся автоматически, а уже 29 марта 2020 года весь транспорт будет курсировать по новому времени.

Последствия перевода часов

Для украинцев более адаптированным временем считается постоянное зимнее время, а переход на летнее время сказывается негативно на здоровье. Главное влияние - нерегулярный сон и режим дня. При этом могут сбиваться внутренние часы человека - как то периоды бодрствования и активности, а также фазы сна, что влечет за собой повышенную утомляемость, раздражительность, головные боли и скачки давления.

Считается, что весной человеку сложнее адаптироваться в связи с переводом часом из-за перестройки организма и общего снижения иммунитета. Чтобы уменьшить риск возникновения депрессивных настроений и сконцентрироваться, врачи советуют за несколько дней до 29 марта постараться подстроиться под новое "летнее" время. Можно восполнять нехватку витаминов, чаще бывать на свежем воздухе, постепенно сдвигать вперед время отхода ко сну и время пробуждения.

Напомним, в ночь на 27 октября украинцы и часть Европы перешли на зимнее время.

Также в Украине весь прошлый год и в новом году продолжают фиксировать температурные рекорды. Так, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет.

Ученые считают январь 2020 года самым теплым за последние 140 лет.