Перевод часов 2020. Когда украинцам переводить стрелки часов вперед?
Перевод часов 2020. Когда украинцам переводить стрелки часов вперед?

Уже через месяц ожидается очередной перевод часов. На этот раз украинцы перейдут на летнее время. Это произойдет в последнее воскресенье марта - 29 марта, в 3:00.

Для перехода в "летнее положение" нужно перевести стрелки часов на час вперед. 

Зачем переводят часы

Такой перевод часов произведут жители более 100 стран мира. Главная причина таких манипуляций с переводом времени - экономия электроэнергии. Первый раз время перевели еще в 1908 году в Британии. С того времени для экономного распоряжения ресурсами зимой мы используем "зимнее время" (делая один оборот против часовой стрелки), а весной - "летнее время" (делаем один оборот по часовой стрелке). Во многих странах летнее время принято называть "daylight saving time" - то есть время, которое сохраняет дневной свет.

Впрочем, эксперты установили, что экономия от таких переводов всего 3%, а для запоминания того, куда именно переводить стрелки - вперед или назад - они рекомендуют выбрать ассоциации с весенним ускорением, обновлением и действиями, которые происходят в природе весной (поэтому стрелки двигаются вперед) и зимним замедлением, остановкой, увяданием процессов природы (стрелки назад). 

В Украине переход на летнее время регламентируется постановлением Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. При этом все электронные гаджеты переводятся автоматически, а уже 29 марта 2020 года весь транспорт будет курсировать по новому времени.

Последствия перевода часов 

Для украинцев более адаптированным временем считается постоянное зимнее время, а переход на летнее время сказывается негативно на здоровье. Главное влияние - нерегулярный сон и режим дня. При этом могут сбиваться внутренние часы человека - как то периоды бодрствования и активности, а также фазы сна, что влечет за собой повышенную утомляемость, раздражительность, головные боли и скачки давления.

Считается, что весной человеку сложнее адаптироваться в связи с переводом часом из-за перестройки организма и общего снижения иммунитета. Чтобы уменьшить риск возникновения депрессивных настроений и сконцентрироваться, врачи советуют за несколько дней до 29 марта постараться подстроиться под новое "летнее" время. Можно восполнять нехватку витаминов, чаще бывать на свежем воздухе, постепенно сдвигать вперед время отхода ко сну и время пробуждения.

Напомним, в ночь на 27 октября украинцы и часть Европы перешли на зимнее время

Также в Украине весь прошлый год и в новом году продолжают фиксировать температурные рекорды. Так, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет.

Ученые считают январь 2020 года самым теплым за последние 140 лет. 

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