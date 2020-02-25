Российская Федерация не посылала президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.

Об этом говорится в ответе Департамента доступа к публичной информации Офиса президента на запрос "Украинской правды".

"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение – Ред.) отсутствует", - сказано в ответе.

Издание интересовалось у Офиса президента, получил Владимир Зеленский приглашение на парад от российской стороны и какой был его ответ, если так, и планирует ли президент Украины посетить Москву.

Просьба прокомментировать предложение депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву для участия в параде 9 мая Офис президента оставил без ответа.

Напомним, что глава Института нацпамяти призвал не участвовать в параде "победобесия" в Москве 9 мая.

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