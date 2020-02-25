Итальянская старушка насмешила сеть "самым надежным" способом защиты от коронавируса. Фото
Сеть насмешила жительница Италии, куда добралась эпидемия китайского коронавируса, которая решила воспользоваться нестандартным способом, чтобы защититься от заболевания.
Соответствующий снимок опубликован на странице местного Беппо дель Оссо в Facebook.
Как видно на фото, пожилая женщина, находясь в общественном транспорте, надела себе на голову прозрачный полиэтиленовый пакет. Снимок быстро распространился в сети и стал вирусным. Пользователи шутят, что данный метод защиты от коронавируса "самый надежный" из всех известных. Фото также назвали "символом параноидального настроения относительно коронавируса".
Напомним, по информации на 24 февраля в Италии зафиксировал 229 случаев инфицирования коронавирусом. Семеро людей умерли. Как сообщили в МИД, среди украинцев в Италии нет зараженных коронавирусом.
Позже стало известно, что коронавирус добрался уже и до юга Италии.