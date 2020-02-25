Сеть насмешила жительница Италии, куда добралась эпидемия китайского коронавируса, которая решила воспользоваться нестандартным способом, чтобы защититься от заболевания.

Соответствующий снимок опубликован на странице местного Беппо дель Оссо в Facebook.

Как видно на фото, пожилая женщина, находясь в общественном транспорте, надела себе на голову прозрачный полиэтиленовый пакет. Снимок быстро распространился в сети и стал вирусным. Пользователи шутят, что данный метод защиты от коронавируса "самый надежный" из всех известных. Фото также назвали "символом параноидального настроения относительно коронавируса".

Напомним, по информации на 24 февраля в Италии зафиксировал 229 случаев инфицирования коронавирусом. Семеро людей умерли. Как сообщили в МИД, среди украинцев в Италии нет зараженных коронавирусом.

Позже стало известно, что коронавирус добрался уже и до юга Италии.