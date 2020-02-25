В Николаеве школьников-подростков подозревают в изнасиловании 25-летнего мужчины с инвалидностью. Расследование инцидента продолжается дольше месяца.

Об происшествии сообщили в Отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

По данным правоохранителей, 14 января в полицию сообщили о госпитализации парня с повреждением в области прямой кишки. 25-летний пострадавший рассказал полицейским, что травмы ему нанесли двое подростков посторонним предметом.

По этому факту открыли уголовное производство (статья 152 Уголовного кодекса Украины - "Изнасилование". Полицейские установили причастных к преступлению, которыми оказались двое подростков возрастом 12 и 13 лет.

А через месяц после происшествия, 19 февраля, депутат Николаевского городского совета Артем Грозов сообщил в Facebook, что он в связи с этим резонансным преступлением направил обращение в областную прокуратуру с просьбой взять данное дело под особый контроль. В прокуратуре, в свою очередь, сообщили, что по указанному делу ведутся следственные действия.

Скриншот, фото: Facebook/ Артем Грозов

Напомним, "Страна" писала о том, как в Одессе полицейский ювенальной превенции изнасиловал школьницу.