Правоохранители Одесской области расследуют несанкционированное вмешательство в информационные системы одесского аэропорта. Его совершили в октябре 2019 года, разместив на табло хулиганскую надпись.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Осенью неизвестные незаконно вмешались в информационные системы ООО "Международный аэропорт "Одесса". Тогда на табло воздушной гавани внезапно появилось фото экоактивистки Греты Тунберг с надписью "[email protected] you Greta".

Это событие было квалифицировано по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

В ходе досудебного расследования были установлены злоумышленники, возможно, причастные к уголовному преступлению. В нем подозревают троих общественных активистов и соучредителей ОО "Украинский Кибер Альянс". У них уже проводят обыски с изъятием оборудования, с помощью которого, вероятно, совершалось вмешательство. Все изъятое будет направлено на экспертизу.

Оперативное сопровождение в производстве выполняют работники Департамента киберполиции и СБУ Одесской области.

В случае доказательства вины хакерам грозит тюремное заключение на срок от трех до шести лет и лишение права занимать определенные должности до трех лет.

Прошлой весной "Страна" рассказывала, что неизвестные взломали сайт "Укравтодора" и выложили на нем публикацию "Я ненавижу "Укравтодор".

Ранее мы писали, что хакеры взломали систему коммуникаций Евросоюза и три года читали переписку европейских дипломатов.