Победитель нацотбора на Евровидение группа Go-A 25 февраля подписала договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины на участие в песенном конкурсе. После этого музыканты официально стали конкурсантами от нашей страны. Подписание документа произошло во время пресс-конференции музыкантов.

По словам вокалистки группы Катерины Павленко, музыкантов устроили все пункты подписанного контракта.

Отметим, что НОТУ берет на себя расходы коллектива. В свое время это становилось проблемой для артистов. Например, Светлана Лобода в 2009-м продавала квартиру в Киеве, чтобы выиграть Евровидение.

Согласно жеребьевке, Go-A выступят в первом полуфинале песенного конкурса 12 мая. Группа выйдет на сцену во второй половине шоу.

Напомним, что Евровидение-2020 пройдет в Нидерландах - на родине победившего в прошлом году исполнителя Дункана Лоуренса. Городом проведения выбрали Роттердам. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а главный трофей разыграют 16 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что "UA: Перший" отправил в отпуск журналистку, которая странно себя вела во время нацотбора на Евровидение-2020.

Также мы сообщали, что Юрий Лоза похвалил украинцев за выбор группы Go-A для Евровидения.