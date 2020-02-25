Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что не слишком любит слово "Донбасс" из-за его идеологизированности.

Об этом он заявил в интервью Лиге.

"Мне очень не нравится слово Донбасс", - заявил он. По его мнению, когда люди употребляют исторические названия регионов, например, Донбасс или Галичина, они подсознательно отделяют их от Украины. И этим приемом активно пользуется Россия, делая слово "Донбасс" элементом гибридной войны, указал Данилов.

"Потом они (Россия - Ред.) говорят, что это какая-то отдельная нация - жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся", - объяснил он и заявил, что не подконтрольные Киеву территории на юго-востоке страны следует называть только частями оккупированных областей Украины.

Он считает, что жители Донбасса - такие же украинцы, как жители другой части страны, и окончания войны хотят миллионы граждан, которые имеют в зоне боевых действий родственников. Он также считает, что винить оставшихся на неподконтрольных территориях мирных жителей нельзя, однако Киев не собирается амнистировать тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на стороне т.н. "ЛДНР".

В данный момент СНБО работает над концепцией так называемого "ментального" возвращения Донбасса, то есть с помощью информационной войны. Эти меры президент Владимир Зеленский анонсировал сразу после своего избрания.

Напомним, что в МВД заявили о подготовке к операции на Донбассе и обсудили ее сценарии.

Также мы писали о том, что в Генштабе заявили об отсутствии угрозы продвижения противника на Донбассе.