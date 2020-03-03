В Украине уже подтвержден первый случай коронавируса. В связи с этим "Страна" публикует главные факты о коронавирусе и как от него уберечься.

Меры предосторожности от коронавируса

По поводу вируса Covid-19 врачи не дают каких-то специфических рекомендаций. Они совпадают с теми советами, которые даются в отношении профилактики гриппа.

Существует ряд общих мер предосторожности. Их лучше соблюдать всегда: пить много жидкости, больше гулять в любую погоду, одевшись тепло, а в случае болезни - сидеть дома.

Вернувшись с улицы, нужно мыть руки с мылом в течение не менее 15 секунд. Также держите при себе влажные антибактериальные салфетки и жидкость, которыми также можно обработать руки, если нет возможности их помыть.

Что касается масок, врачи утверждают, что они нужны тем, кто болен. Здоровым людям носить их менее обязательно. Дело в том, что для вируса, который уже находится в воздухе, маска - не препятствие: он гораздо меньше, чем отверстия в ткани или бумаге, из которой сделана маска.

Другое дело, что маска задерживает капли жидкости, в которой могут быть вирусы.

Основные же меры против Covid-19 должно обеспечить государство: это изоляция заболевших, карантины в школах, отмена массовых мероприятий, закрытие сообщения с "заболевшими" странами, а главное - предупреждение паники и работа основных систем жизнеобеспечения на время эпидемии: работа магазинов, аптек, "скорой помощи" и так далее.

Симптомы коронавируса

К симптомам коронавируса относятся: насморк, боль в горле, повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. Также он может быть похож на кишечный грипп, сопровождаемый диареей, тошнотой и рвотой.

Протекать болезнь может и бессипмтомно. Тяжелое течение заболевания развивается у каждого шестого. Это происходит в среднем на восьмой день после появления первых симптомов.

Лечение коронавируса

От коронавируса лечат известными препаратами. Например, действенным лекарством Китай признал разработанный в СССР противовирусный препарат Арбидол.

Также в КНР нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса. Это хлорохина фосфат, который применяют при малярии.

Дополнительно больному коронавирусом назначается терапия, основанная на приеме антибактериальных средства широкого спектра. При развитии атипичной пневмонии - антибиотики с противовирусным средством и глюкокортикостероидами.

Несмотря на то, что оба признанных препарата - и Арбидол, и хлорохина фосфат - можно купить в Украине без рецепта, врачи категорически запрещают заниматься самолечением и призывают граждан при первых симптомах обращаться в поликлинику.

Правда, совсем не факт, что там вам поставят точный диагноз: количество тестов именно на коронавирус в Украине ограничено, поэтому применять их будут избирательно.

Поэтому лечить будут как от обычного гриппа.

На сегодня самое опасное последствие коронавируса - это перетекание болезни в легочную пневмонию. Ее вирусный вариант самый опасный: при нем поражаются все легкие (в отличие от бактериальной, где поражение очаговое).

Именно вирусная пневмония вызывает на данный момент львиную долю смертей.

Каков шанс умереть от коронавируса?

Впадать в панику из-за коронавируса особо не стоит по ряду причин.

Во-первых, приведем статистику летальных исходов. Исследования оценивают смертность Covid-19 на уровне от 0,5% до 4%. Среднее - 2%. Если перевести это в абсолютные числа, то из 100 человек заболевших умирает двое.

Доктор Евгений Комаровский считает, что в Украине при самом негативном сценарии будет 3-4% смертности.

Похожие цифры летальности - у любого другого гриппа. Ведь известно, что обычно люди умирают не от самой простуды, а от ее последствий.

Во-вторых, последствия (то есть осложнения) обычно бывают у тех, чей организм слабый. Или же есть серьезное хроническое заболевание. Как правило, это касается пожилых людей.

Такая же ситуация и относительно коронавируса. Более 80% тех, кто умер - люди старше 60-65 лет.

Известный врач Евгений Комаровский считает, что для украинцев укус бешеной кошки опаснее, чем короновирус.

Это сравнение врач привел по такой причине: в Украине и без коронавируса есть огромное число страшных болезней: открытая форма туберкулеза, корь, дифтерия и другое. И заболеть ими украинцам сейчас намного более вероятно, чем коронавирусом.

Правда, на этот успокоительный посыл есть одно возражение: от нового вируса, в отличие от перечисленных болезней, нет вакцины. То есть от него не могут привиться те, кто еще не заболел. Только массовая вакцинация могла бы остановить эпидемию.

Это и составляет главную угрозу коронавируса.

Все новости о коронавирусе мы публикуем в этом разделе.