Во фракции "Слуга народа" присутствует недовольство работой украинского правительства.

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на Форуме реформ "На пути к Вильнюсу", комментируя низкие рейтинги Кабинета министров, передает Lb.ua.

"Мы готовы делать ошибки, но и готовы их быстро исправлять. Видимо, есть ожидания, и эти ожидания не так быстро сбываются. Во фракции "Слуга народа" тоже есть много вопросов к правительству. Это дискуссия. Поверьте, на наших встречах бывает чрезвычайно жарко", - сказал Стефанчук.

Вице-спикер рассказал, что его не удовлетворяет в работе Кабмина.

"Это вопросы, связанные с декоммунизацией законодательства. Это был один из первых законопроектов, который провалился в Верховной Раде. Мне хочется, чтобы лучше была коммуникация с обществом", - сказал Стефанчук.

Напомним, что по данным соцопроса Центра Разумкова, который проводился 13-17 февраля, 51% респондентов не поддерживает деятельность Кабинета министров, 64,5% - не доверяют ему.

Деятельность премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия - 29,5%, не поддерживают - 52%.

Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Самых высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли - только 22%.

Отметим, что до осени 2020 года правительство нельзя распустить из-за вотума доверия со стороны Верховной Рады.