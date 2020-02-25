Сильный ветер, который наблюдался в Украине последние дни, в Николаевской области поднял в воздух огромное количество мусора на местной свалке и разнес его по окрестностям.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook пользователь Павел Кузьменко.

"А вот такого вы точно никогда не видели! Ветер разнес тонны мусора вокруг с полигона бытовых отходов", - написал Кузьменко.

На видео, действительно, запечатлены деревья и кусты, которые увешены мусором. Таких растений достаточно много вдоль дороги, недалеко от полигона бытовых отходов.

Видео: Facebook/ Павел Кузьменко

Напомним, "Страна" писала о том, как 24 февраля буря крушила дома и убивала людей в Одессе и Николаеве, мы публиковали фото и видео.