Президент Владимир Зеленский предложил компании ДТЭК Рината Ахметова, приватизировать неприбыльные шахты, включив их в пакет приватизации "Центрэнего". Также, в случае необходимости, он готов оказать содействие решению вопроса с Антимонопольным комитетом.

Об этом пишет ЭП.

Об этом он заявил во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли. "Если говорить о приватизации Центрэнерго, то надо говорить с неприбыльными шахтами, я думаю это прекрасная идея... Здесь кстати господин Тимченко (Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК - Ред.) ... у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?" - спросил он.

Не услышав внятного ответа Зеленский продолжил: "Если вы не готовы, и АМКУ будет против, я с ними поговорю - они будут "за".

Далее Зеленский отметил, что ДТЭК должны помочь государству найти сильных партнеров в угольной отрасли, которые смогут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт. "А если не найдете..." - Зеленский показал красноречивый жест, показывающий, что никакой приватизации вообще не будет.

Напомним, что суд разрешил приватизировать Центрэнерго и процедуру запустят уже в феврале.

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