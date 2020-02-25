За 2019 год Украина стала самым крупным мировым экспортером подсолнечного масла.

Об этом во вторник, 25 февраля сообщила пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) в Facebook.

Как сообщается, по итогам года экспорт подсолнечного масла вырос на 4% - до 4,3 млрд долл, а подсолнечного шрота на 11% - до 975 млн долл.

Также Украина вошла в пятерку крупнейших в мире экспортеров рапса, увеличив в прошлом году его экспорт на 27% - до 1,3 млрд долл., кукурузы (+49%, до 5,2 млрд долл.), ячменя (+4%, до 710 млн долл.), пшеницы (+22%, до 3,7 млрд долл).

Кроме того, по данным УКАБ, Украина в 2019 году стала четвертым по величине мировым экспортером ржи, хотя и сократила экспорт этой продукции на 75% - до 3,9 млн долл.

Экспорт сои сократился на 16% - до 1,2 млрд грн, в связи с чем Украина опустилась на шестое место в мире по объемам экспорта этой продукции.

Скриншот: Facebook/Ukrainian Agribusiness Club

Ранее сообщалось, что Украина почти в три раза увеличила экспорт улиток в Евросоюз.

Также мы писали, что 80 процентов всего нашего экспорта - сырье и полуфабрикаты.