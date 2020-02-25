Три человека погибли в результате пожара, который произошел во вторник, 25 февраля в Голосеевском районе Киева, сообщается на сайте ГСЧС.

Уточняется, что сообщение о пожаре на улице Набережно-Корчеватской, 56/66 спасатели получили в 06:21. На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайшего пожарно-спасательного подразделения. По прибытию они установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор. При проведении разведки бойцы обнаружили трех человек без признаков жизни.

В 07:02 пожар был локализован и в 07:38 - ликвидирован. На месте было задействовано 2 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 8 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на ВДНХ горел ресторан, спасатели тушили пожар полтора часа.

Также мы сообщали, что в Днепре горела девятиэтажная малосемейка. Пожарные спасли 45 человек, есть пострадавшие.