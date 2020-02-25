Первый случай заражения коронавирусом Covid-19 выявлен в Хорватии. Здешний Минздрав считает, что это заболевание похоже на грипп и ничего страшного в нем нет.

Об этом сообщила хорватская телерадиокомпания ХРТ со ссылкой на министра здравоохранения страны Вили Бероша.

По словам министра, заразившийся житель Загреба, побывал в Милане. Берош постарался успокоить население. "Это заболевание схоже с гриппом. Более высокой заболеваемости или осложнений не ожидается. Органы здравоохранения готовы делать все, чтобы обеспечить безопасность нашего народа", - сказал министр.

Хорватия стала первой страной на Балканах, где было выявлено заражение "уханьским" коронавирусом.

Напомним, что в Австрии подтвердились два случая заражения коронавирусом.

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