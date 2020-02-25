В Национальном банке заявили, что экономика Украины находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад. А также опровергли мнение о том, что реформаторы из новой власти ее "ухандокали".

Пост на эту тему появился в Facebook НБУ.

"Продолжаем работать с мифами. Реформаторы экономику "ухандокали". Такую страшилку вы непременно уже слышали. Однако отчаиваться не стоит. Экономика пока далеко от состояния "ухандоханой"... С каждым годом последовательной экономической политики и улучшения бизнес-климата ситуация в экономике выглядит все более здоровой", - считают в НБУ.

После такого оптимистичного вступления представители регулятора перечислили достижения реформаторов.

Снижение инфляции до 5% благодаря "последовательной монетарной политике НБУ".

Уменьшение стоимости кредитных ресурсов в прошлом году.

Рост промышленности примерно на 3,2% в прошлом году. Хорошие показатели демонстрировали области торговли, транспорта, строительства, сектора услуг, в том числе и IT.

Неважные показатели промышленности в 2019 году в НБУ не считают признаком наступающей кризиса и списывают их на ухудшение внешней конъюнктуры (падение мирового спроса из-за торговых войн), "которая отразилась и во многих других странах".

В Нацбанке развенчали наличие пирамиды ОВГЗ.

"Так называемая пирамида ОВГЗ существует только в воображении тех, кто имеет целью манипулировать общественным мнением. На самом деле соотношение государственного долга к ВВП за последние годы снизилось с более чем 80% до около 50%, а процентные ставки по государственному долгу только за последний год снизились вдвое - до 9-10%. В то же время большинство размещаемых ОВГЗ в гривне - долгосрочные. С какой стороны ни посмотреть, пирамиды так не работают", - убеждают в НБУ.

В банке признали, что 3,5-4% экономического роста, которые прогнозируется в последующие годы, - это мало. Однако дальнейшие структурные реформы улучшат бизнес-климат и увеличат темпы роста, что позволит "догонять соседей из ЕС по уровню благосостояния граждан".

Напомним, ставшая мемом фраза об ухандокивании экономики принадлежит Алексею Гончаруку. "Страна" рассказывала, при каких обстоятельствах она была сказана.

Мы также рассказывали, какие странные "успехи" приписало себе правительство в февральском отчете.