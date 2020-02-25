Несмотря на заверения премьер-министра Украины Алексея Гончарука в том, что в украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из всех стран, где зафиксирован коронавирус, в "Борисполе" температуру людей, прилетевших из Рима, так и не померили.

Об этом в Facebook сообщила пассажирка рейса "Рим - Киев" Иванна Будник.

"У нас только что был рейс из Рима. В самолете сказали - сейчас будет медицинский контроль, оставайтесь на местах. Но через минуту всех выпустили. Без всякого контроля..." - написала девушка вечером в понедельник, 24 февраля.

По ее словам, на получении багажа рядом находились пассажира рейса из Милана, где объявили карантин. Украинка напомнила, что другие страны вообще не принимают самолеты и автобусы из этого региона.

"Маленькое сравнение: когда прилетели в Италию, все проходили контроль при помощи бесконтактного измерения температуры по инфракрасному излучению. Информация передавалась в планшет, и если человек в зеленой рамке - он проходит дальше... Вывод один - для вируса в Украине открыты все двери", - написала Иванна Будник.

По ее словам, она почувствовала злость и стыд из-за такой безответственности.

Скриншот: Facebook/ Іванна Будник

Между тем, в аэропортах 25 февраля заявили, что дополнительные меры эпидемиологической безопасности по проверкам пассажиров, прибывающих в Украину прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус, Министерством здравоохранения Украины не обеспечиваются.

В пресс-службе аэропорта "Борисполь", впрочем, уточнили, что представитель санитарно-контрольного пункта Минздрава в обязательном порядке встречает рейсы, прибывающие из Италии, пишет "Интерфакс-Украина".

"Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет. Со стороны государства никакого специального контроля в связи с эпидемией коронавируса ни на рейсах из Италии, ни на рейсах из других стран не обеспечено. Никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли", - сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Киев" им.Сикорского.

Сообщается, что в аэропорту "Киев" в штатном режиме работает санитарно-карантинный пункт, находящийся в подчинении Лабораторного центра Минздрава на воздушном транспорте. Оттуда специалисты направляются к месту посадки самолета, только если получают сигнал от экипажа, что на борту находится пассажир, чье состояние здоровья вызывает опасение.

Напомним, "Страна" писала о том, как пограничники на Западной Украине будут искать коронавирус.