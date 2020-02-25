Во вторник, 25 февраля, в семи регионах Украины - Запорожье, Житомире, Ровно, Закарпатье, Николаеве, Херсоне и Луцке началась Всеукраинская акция в поддержку регионального общественного ТВ и радио "Информационный час". Завтра к ней присоединится и Кропивницкий.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Как отмечается, недавно столичное руководство НСТУ обнародовало информацию о намерениях сократить продолжительность вещания в регионах из общих 6 часов для радио и телевидения до 1 часа в сутки для ТВ и 1 часа 30 мин для радио. Такая ситуация сильно беспокоит работников и зрителей Общественного в регионах, ведь может привести к полному уничтожению местных телерадиокомпаний в Украине.

"Эти изменения вызывают сопротивление и непонимание. Мы стараемся больше говорить о событиях в регионах, так же наших зрителей прежде всего интересуют события в области, а не в Украине в целом. Поэтому Житомир однозначно присоединяется к акции – с 13.00 мы на площади с заранее подготовленными плакатами и рассказываем своим зрителям о ситуации, что сейчас складывается с радио и телевидением", - рассказывает журналистка "UA: Житомир" Наталья Дехтиевськая. - "Уничтожение ТВ и радио во время войны - это угроза национальной безопасности".

Мнение коллег разделяют и в Запорожье, где так же в обеденный перерыв планируют присоединиться к акции в защиту общественного вещания в Украине.

"Цель акции – остановить концепцию, которую внедряет правление НСТУ, ведь считаем, что это не правильно для регионов, тем более пограничных, вырезать часы вещания. Мы обращались и присылали много писем в Киев. Надеялись, что нас услышат, но, судя по всему, не достучались", - рассказывает соорганизатор акции, председатель общественного Комитета защиты в Запорожской НСТУ Владимир Подчоса. – "Поэтому решили акцией привлечь к себе внимание, чтобы начался некий диалог. Ведь что-то делается, а коммуникаций никаких нет: на каких основаниях они сделали такие выводы о времени вещания, проводились какие-то исследования в регионах – мы не знаем".

В НСЖУ отметили, что в поддерживают коллег из Общественного вещания со всей страны и считают, что региональное вещание нужно развивать, а не ликвидировать.

Акции в Житомире, Запорожье и Луцке. Фото: facebook.com/Sergiy Tomilenko

"Местная аудитория имеет право быть хорошо проинформированной о событиях в своем регионе и в своей общине", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - "Сотни местных журналистов и технических сотрудников по всей стране - это большой клад Общественного, а не балласт, от которого нынче хочет избавиться столичное руководство".

Как пишет Томиленко, Всеукраинская акция проходит 25 февраля с 13.00 возле помещений телерадиокомпаний региональных вещателей.

Адреса проведения акции:

Запорожье, вул. Матросова, 24-А

Житомир, ул. Театральная, 7

Николаев, пр. Центральный, 24-Б

Кропивницкий, Площадь Героев Майдана (26 февраля, в 13.00)

Херсон, ул. Перекопская, 10

Луцк, ул. словацкого, 9

Ужгород, Киевская набережная, 18

Ровно, ул. Котляревского, 20-А

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

Как сообщалось, в НСЖУ возмутились уголовным делом против журналистов после расследования о замглавы Нацполиции.

Также мы писали, что в НСЖУ рассказали, как власти нужно поменять скандальный законопроект о медиа.