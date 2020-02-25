24 февраля суд присяжных признал виновным бывшего продюссера Харви Вайнштейна виновным по двум эпизодам изнасилования. Теперь одному из самых могущественных людей Голливуда в прошлом грозит до 25 лет тюрьмы.

Это первый юридический результат скандала, разгоревшегося в 2017 году. Тогда продюсера начали массово обвинять в сексуальных домогательствах. Появилось даже движение me too, которое вызвал изменения в законах ряда стран - в сторону ужесточения ответственности за сексуальный харрасмент.

Эхо войны против Вайнштейна докатилось и до Украины: здесь приняли закон о "сексе по расписке".

"Страна" рассказывает об этом судебном процессе. А также о том, как он изменил мировоззрение мировой общественности относительно согласия женщины на половой акт.

За что судили Харви Вайнштейна

Суд Нью-Йорка призвал виновным Харви Вайнштейна по двум пунктам из пяти эпизодов, которые вменял ему прокурор. По остальным трем пунктам присяжные признали вину продюсера недоказанной.

В Штатах изнасилования квалифицируют по степеням. Вайнштейн оказался виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальных действиях первой степени.

Первый доказанный эпизод: 42-летняя британка Мириам Хейли обвинила продюсера в том, что в 2006 году он насильственно склонил ее к оральному сексу. Правда, занимался им он.

Хейли пошла на деловую встречу с Вайнштейном к нему домой. "Он удерживал меня на кровати. И насильно начал делать мне кунилингус. У меня тогда были критические дни, там был тампон. Я была в ужасе", - рассказала женщина в суде.

По словам Хейли, она не обратилась в полицию, поскольку в то время работала в США без визы.

Защита Вайнштейна попыталась доказать, что женщина находилась в отношениях с обвиняемым. На суде демострировались ее письма к Харви, одно из которых было подписано: "С любовью, Мириам".

Мириам Хейли вступала в сексуальные отношения с продюсером не просто так - он устроил ее на работу ассистентом продюсера популярного реалити-шоу "Проект Подиум".

Мириам Хейли

Второй доказанный эпизод: 34-летняя Джессика Манн, бывшая актриса и модель, заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее. Отметим, что под этим изнасилованием тоже подразумевается не то, как это представляют себе украинцы.

Манн и Вайнштейн, по словам женщины, несколько лет находились в отношениях. Она отмечала, что секс был и добровольным, и принудительным. Принудительным - дважды.

Манн познакомилась с Вайнштейном на светской тусовке. Она рассказала продюсеру, что мечтает стать актрисой. Вайнштейн пригласил ее в свой номер отеля, чтобы поговорить о возможной роли.

Манн пошла действительно думая, что разговор пойдет о роли. И там Вайнштейн сделал ей кунилингус. Девушка утверждает, что это было принудительно.

Как Джессика Манн сама рассказывала на суде, тогда она сымитировала оргазм, чтобы "это поскорее закончилось", сказав, что был лучший оргазм в ее жизни.

Тем не менее, роль получить девушке все-таки хотелось. Поэтому она не прервала отношения, а наоборот развила их.

Истица говорила на суде, что этот опыт был для нее унизительным. Поскольку Харви во время отношений дважды на нее мочился, а также колол в свой пенис средство для повышения потенции. "Если он слышал "нет", его это будто подначивало", — говорила Манн.

На суде Манн рассказывала, что тело Вайнштейна изуродовано шрамами. Также, по ее словам, у продюсера "отсутствуют яички и есть вагина".

Присяжные долго не оглашали свой приговор. К общему решению они приходили на протяжении четырех дней.

Однако пока история с Вайнштейном не закончилась. На данный момент он ждет приговора суда. Параллельно его ждет судебное разбирательство в Лос-Анджелесе по четырем другим эпизодам.

Скандал с Харви Вайнштейном разгорелся в 2017 году. Тогда издание The New Yorker опубликовало аудиозапись его разговора с итальянской моделью Амброй Баттилан Гутиеррез. В 2015 году она обратилась в полицию с жалобой на грубые домогательства со стороны Вайнштейна. На повторную встречу с продюсером она пришла с записывающим устройством, и собеседник практически признался в своих действиях. Девушка обвиняла Вайнштейна в том, что, находясь тет-а-тет, он прикасался к ее груди.

Следом о домогательствах со стороны продюсера заявили Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие. В общей сложности, около 80 женщин. В результате продюсер был уволен из своей собственной компании, исключен из оскаровской академии и Британской академии BAFTA. Позже он добровольно пришел в полицейский участок Нью-Йорка, где ему были официально предъявлены обвинения в изнасилованиях первой и третьей степени, а также преступных сексуальных действиях.

Движение #MeToo - Я не боюсь сказать

История с Харви Вайнштейном стала толчком для создания интернет-движения #MeToo, русский аналог - #ЯнеБоюсьСказать. В рамках которого известные и обычные женщины публикуют свои истории о том, как их также домогались в разное время.

Во время активной фазы движения, которая была в 2017-2018 годах, сотни влиятельных американских мужчин были обвинены сексуальном насилии. Многие из них ушли в отставку или прекратили публичную деятельность.

Из развлекательной и киноиндустрии девушки обвинилиактера Кевина Спейси, комика Луис Си Кея, режиссера Бретта Ратнера. Шесть женщин заявили, что бывший президент США Джордж Буш трогал их за ягодицы без их согласия. Должности потеряли американские политики, бизнесмены, топ-менеджеры.

На Украину эффект Вайнштейна не распространился. Однако в начале 2019 году в стране вступил в силу закон о том, что теперь сексуальные действия, совершенные без четко высказанного добровольного согласия партнера, будут квалифицироваться как изнасилование или насилие. Даже если пострадавшее лицо не оказывало физического сопротивления. По прошествии года можно сказать, что украинки повально не пошли в суды, чтобы заявлять на мужчин.

Аналогичные изменения в законодательство, на которых ориентировались в Украине, внесли в нескольких странах. Во Франции ввели штрафы за приставания на улице, в Швеции секс без четко выраженного согласия одной из сторон приравняли к изнасилованию.

Относительно данного движения мнение общества разделилось. Его поддержали борцы за права женщин и феминистки. В то же время противниц харрасмента начали критиковать в Европе: потроллила ситуацию известная актриса Катрин Денев. Она выступила против того, чтобы из-за скандала с Вайнштейном раздувать истерию вокруг отношений мужчин и женщин. И оставить мужчинам право на флирт.