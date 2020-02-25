Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук покидает свой пост. Компанию он возглавлял с октября 2015 года.

Об увольнении написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Как сообщает мой источник в Кабмине, Ковальчук уже прощается с коллективом. На следующей неделе он покинет компанию. Документы насчет его увольнения уже подготовлены", - отметил Гончаренко.

До назначения руководителем "Укрэнерго" Ковальчук несколько лет подряд работал в компании. По словам Гончаренко, он запомнился тем, что "разрешил импорт электроэнергии из России".

Пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности 41-летнего Ковальчука.

Как писала "Страна", в середине января наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" объявил конкурс на должность главы правления компании.

А осенью мы сообщали, что правоохранители провели обыски в квартирах руководителей "Укрэнерго".