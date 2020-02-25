Шесть из 39 украинцев, оставшихся в Ухане и провинции Хубей после первой эвакуации, изъявили желание эвакуироваться в Украину.

Об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Это прежде всего те, кто не смогли попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации, а также другие лица, которые изменили свое мнение", - сказал он.

Коваленко уточнил, что граждан не допустили на борт самолета в связи с повышенной температурой тела, поэтому они остались в Ухане, и посольство предоставляет им помощь, в том числе финансовую, организационную, содействовало в их поселении. По его словам, состояние здоровья людей удовлетворительное, и пока тесты на возможное наличие у них коронавируса не подтвердились.

"На данный момент посольство Украины в Китае, а также генеральные консульства Украины в Гуанчжоу и Шанхае проводят постоянный мониторинг по консульским округам, на которые разделена полностью вся КНР на предмет как раз желания граждан Украины оставить территорию Китая, а также выявления других возможных потребностей и помощи", - добавил он.

До этого в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая в случае, если они изъявят такое желание.

20 февраля из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев. Все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", где будут находиться в течение 14 дней на карантине.

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