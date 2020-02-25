Известный украинский врач Евгений Комаровский, который напомнил о более опасных, чем коронавирус болезнях, рассказал про 10 самых важных правил посещения общественного туалета.

Подробно об особенностях туалетного этикета он рассказал, отвечая на вопрос читателя.

Итак, вот 10 правил от доктора Комаровского о том, как правильно мыть руки, можно ли пользоваться сушилкой и телефоном в туалете и как минимизировать риск инфицирования.

10 правил посещения общественного туалета от доктора Комаровского

Правило № 1. Туалет - это реальная угроза с накоплением людей и человеческими испражнениями, в которых могут быть реально патогенные микробы: стафилококки, гепатит А, дизентерийная палочка и опасные кишечные палочки. Туалет может быть источником огромного количества инфекционных болезней.

Правило № 2. Как правильно зайти в кабинку туалета. Нужно постараться не касаться двери рукой. Дверь можно открыть локтем или плечом. Еще проще - взять перед входом бумажное полотенце и этой салфеткой открыть дверь. Старайтесь прикасаться к меньшему количеству поверхностей.

Правило № 3. Если в общественном туалете много кабинок, то оказывается чистой всегда первая. Она чистая потому, что все убеждены в том, что все заходят именно в нее. Но это не так. Исследования показывают, что первая кабинка - самая чистая.

Правило № 4. Наука смывания. Оказывается, что опасность представляет водный туман, в котором могут содержаться вредные бактерии. Поэтому считается правильным нажать кнопку смыва только перед тем, как вы будете готовы выйти.

Правило № 5. Сидение унитаза - чуть ли не самое чистое место в общественном туалете. "Конечно, неприятно понимать, что кто-то на нем сидел, но его практически никто не трогал руками, которые и являются источником распространения бактерий. На сидении сидят попой, а попа, как правило, намного чище рук", - говорит Комаровский.

Правило № 6. Когда люди пытаются справить нужду, не садясь на унитаз, они хватаются за стенки, что неэффективно от заражения. Лучше сесть на унитаз, предварительно положив на сиденье бумагу.

Правило № 7. Венерические болезни не находятся в унитазе общественных туалетов. "Как правило, они находятся в других местах. И заразиться в туалете ими можно теоретически... Если у вас на ягодице есть рана и эта рана проконтактирует с грязным унитазом, то заработать инфекцию можно. Но представить себе, что сидя на унитазе вы заработали сифилис, гонорею или хламидиоз, это просто огромная сказка. Поэтому если что-то подобное у вашего партнера случилось - вам нужно сходить к семейному психологу, разнообразить собственный секс, помириться и жить дальше", - рекомендует Евгений Комаров.

Правило № 8. О том, как мыть руки. Опять же, старайтесь ни к чему не прикасаться, любые краны можно открутить при помощи салфеток. Но признак качественного общественного туалета - когда всё работает без прикосновений, при помощи датчиков.

Правило № 9. Сушилка горячим воздухом - это нормально и безопасно, если не прикасаться к самому сушильному аппарату.

Правило № 10. Отложите подальше свой мобильный телефон. Потому что процесс пребывания в туалете, как правило, недолгий. "Дезинфицировать телефон потом намного сложнее, чем руки", - отметил Комаровский.

Врач также уверен, что в каждом детском саду и школе должен быть урок про посещение общественного туалета.

Ранее доктор Комаровский заявил, что не будет министром при президенте Зеленском.

Он также назвал семь самых полезных каш для детей.