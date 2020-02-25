Двое людей в австрийской провинции Тироль заражены коронавирусом. Вероятно, они переехали в страну из итальянского региона Ломбардия, который затронула эпидемия вируса Covid-19.

Об этом со ссылкой на губернатора Тироля Гюнтера Платтера пишет APA.

Тесты подтвердили, что оба человека, у которых накануне заподозрили коронавирус, действительно им заражены. Сейчас их поместили в больницу, они изолированы.

Известно, что обоим зараженным по 24 года, они родились в Ломбардии (Италия) и живут в Инсбруке (Австрия). К врачу они обратились сами, с повышенной температурой. Губернатор Тироля Гюнтер Платтер объявил, что он в клинике Инсбрука будет создана отдельная амбулатория для пациентов с подозреваем на коронавирус.

Также сообщается, что 28 сотрудников Университетской клиники Зальцбурга ранее были отправлены на домашний карантин после возвращения из северной Италии. Это предупредительная мера, у них до сих пор не было никаких симптомов болезни. Эта мера также затрагивает членов семьи, которые живут в одном доме с теми, кто вернулся.

В связи с распространением вируса в Австрии планируют создать Центральный кризисный координационный центр, также тема должна быть включена в повестку дня Совета национальной безопасности в пятницу.

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в мире в связи с эпидемией коронавируса.