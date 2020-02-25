После того, как суд присяжных признал экс-продюсера Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии, он попал в больницу. После решения суда в прошлом один из самых влиятельных людей в Голливуде должен был отправиться в тюрьму для ожидания приговора. Однако он пожаловался на боль в груди и был доставлен в госпиталь Bellevue. Об этом сообщает Variety.

Адвокат Вайнштейна Донна Ротунно призвала судью оставить ее подзащитного на свободе, заявив, что тот недавно перенес неудачную операцию на спине. К тому же, по словам адвоката, экс-продюссеру необходимы инъекции, чтобы не ослепнуть. Ранее Вайнштейн регулярно появлялся на публике с тростью из-за своих давних проблем со спиной.

Напомним, накануне, 24 февраля, 67-летнего Харви Вайнштейна признали виновным по двум пунктам обвинения из пяти - изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени. Теперь ему грозит реальный срок. При этом продюссер был оправдан по самым серьезным обвинениям - изнасилование первой степени и хищническое сексуальное насилие.

Как сообщалось, скандал вокруг Вайнштейна вспыхнул в октябре 2017 года, когда претензии различной тяжести продюсеру предъявили более 80 женщин, включая таких кинозвезд как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. Дело Вайнштейна вызвало шквал частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин, тем самым дав начало всемирной кампании против сексуальных домогательств под хэштегом #MeToo.

Также мы сообщали, что Брэд Питт снимет фильм о секс-домогательствах Харви Вайнштейна.