Заместитель министра здравоохранения Ирана оказался инфицирован китайским коронавирусом.

Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает агентство ILNA.

Напомним, вчера депутат иранского Меджлиса от города Кум Ахмад Фарахани заявил, что в феврале, только в его городе от нового коронавируса скончалось около 50 человек. В Минздраве страны это опровергли, оданко признали, что зараженных в Иране уже более 60 человек.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в эти Иран и Италию, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. А тем, кто уже там находится советуют соблюдать меры предосторожности.

"Страна" следит за распространением коронавируса по всему миру в режиме онлайн. Тем временем коронавирус добрался до юга Италии.