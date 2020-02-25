Власти Австралии полагают, что вспышка коронавируса скажется на экономике страны сильнее, чем последствия осенних и январских природных пожаров. Это связано с тем, что при принятии бюджета не учитывалось влияние вируса.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", тему состояния австралийской экономики затронул министр финансов Джош Фрайденберг.

"Существует значительная неопределенность относительно того, каковы будут последствия. Совершенно ясно, что влияние будет более значительным, чем из-за лесных пожаров", - сказал чиновник журналистам.

По словам Фрайденберга, экономика страны сталкивается с рядом внешних и внутренних шоков. А премьер-министр страны Скотт Моррисон дополнил его, отметив, что при принятии бюджета в мае прошлого года эти потрясения, в том числе вспышку заболевания, никто не предвидел.

Тревогу руководства страны разделяет Резервный банк Австралии, предупреждавший, что коронавирус - это источник неопределенности для экономики. Однако в банке еще не дали оценки его влияния на ВВП страны.

"Пока еще слишком рано говорить, каким будет общий эффект, но вспышка заболевания представляет краткосрочный риск для экономики Китая, международных торговых потоков. И, следовательно, для экономики Австралии", - заявили представители банка.

На Китай приходится более трети австралийского экспорта. Временный запрет на въезд китайских туристов и ограничение на возвращение китайских студентов, которые учатся в австралийских университетах, могут значительно подкосить сферы образования и туризма Австралии.

Вчера "Страна" приводила заявление Белого дома: там ожидают негативных последствий для экономики США из-за распространения коронавируса в Китае.

Мы также рассказывали, что из-за вируса уже обрушились мировые рынки.