В 2020 году впервые с 2012 году в России назначили торгового представителя РФ в Украине, им стал Андрей Бабко.

Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение российского правительства пишет "Интерфакс".

Сообщается, что Андрей Бабко с 2013 года занимал должность торгового представителя РФ в Армении. Что касается кресла торгпреда России в Украины, оно пустовало с февраля 2012 года. Тогда на пенсию ушел занимавший его Сергей Иванов. С тех пор и.о. торгпреда РФ в украине был Сергей Соломин.

Напомним, в прошлом году Китай обогнал Россию и стал крупнейшим торговым партнером Украины. Так, доля Китая во внешней торговле Украины в начале 2019 достигла 10,6%.