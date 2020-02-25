Приоритетом деятельности Верховной Рады в 2020 году будет принятие законопроекта о медиа.

Об том заявил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на форуме реформ "На пути к Вильнюсу", передают "Украинские новости".

Кроме того, он сообщил, что среди приоритетных законопроектов есть связанные с инвестиционным климатом, диджитадизацией, народовластием. По словам Стефанчука, Рада также намерена внести изменения в законы о децентрализации и об отмене адвокатской монополии.

Кроме этого, как писала "Страна", парламент намерен принять ряд кодексов, в том числе кодекс судопроизводства, медицинский кодекс, кодекс электронных коммуникаций и другие.

Напомним, Комитет Рады по свободе слова поддержал скандальный закон "О медиа", который предлагает блокировать сайты. Одно из ключевых положений документа - требование ко всем СМИ предоставить в Нацсовет развернутую информацию о структуре собственности. Законопроект также вводит цензуру на новости и материалы о России и СССР. А также позволяет по упрощенной процедуре блокировать сайты.

Также мы писали, что в НСЖУ рассказали, как власти нужно поменять скандальный законопроект о медиа.