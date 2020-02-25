Народная депутат от партии "Европейская солидарность" София Федына сходила на допрос в Государственное бюро расследований. В ГБР она намеревалась рассказать следователям о том, что на Донбассе стреляют.

Об этом соратница Порошенко написала в своем Facebook.

"Ну что ж... Очередной раз иду в ГБР объяснять следователям, что с момента начала московской агрессии на передовой, на линии разграничения стреляют! Там разрываются гранаты, там опасно быть в белой или голубой рубашке! И от того, что они закрывают глаза и говорят, что там тишина, обстрелы не только не уменьшаются, а их количество только растет!!! И каждая потеря на совести тех, кто не доверяет данным разведки, но видит любовь в глазах Путлера", - несколько сумбурно сообщила Федына в соцсети.

Как передают украинские СМИ, возле здания ГБР нардеп посетовала на то, что президент Владимир Зеленский так и не решился встретиться с нею Марусей Звиробий. В связи с этим она пригласила главу государства сделать это в присутствии прессы.

"Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому, если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года: я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой. Чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", - сказала Федина.

Допрос длился около двух часов. В ГБР депутату вручили ходатайство об избрании меры пресечения. О чем ее спрашивали следователи, Федына говорить отказалась, сославшись на тайну следствия. Однако пригрозила карой Божьей совершающим плохие дела, явно намекая на следователей.

Кроме того, для немногочисленных журналистов парламентарий прокомментировала отсутствие группы поддержки, какая обычно встречала Марусю Звиробий.

"Сегодня вы моя группа поддержки. И посмотрите по сторонам: группы поддержки очень много. Два автозака, автобус и несколько автомобилей полиции. То есть все, кто хочет защитить ГБР от грозной Софии Федыны, они сегодня здесь. Если уж говорить о неравнодушных гражданах, то они должны ходить на работу, и сегодня есть дела приоритетней, как суды над Яной Дугарь, Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко. И мы должны аккумулировать усилия там", - заявила Федына.

Как писала "Страна", 12 февраля подруга Маруси Звиробий пришла к ГБР для вручения подозрения по делу об угрозах Зеленскому и устроила под стенами Бюро митинг.

Между тем Марусе Звиробий за угрозы уже избрали меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.