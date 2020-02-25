В мае в Киеве пройдет 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, который станет рекордным в этом олимпийском цикле по количеству спортсменок-участниц.

В соревнованиях примут участие 311 гимнасток из 41 страны континента.

Для сравнения, в чемпионате Европы-2019 в Баку участвовали 185 гимнасток из 35 стран, в чемпионате Европы-2018 в Гвадалахаре - 224 гимнастки из 40 стран, а в чемпионате Европы-2017 в Будапеште - 234 гимнастки из 36 стран.

36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киевском дворце спорта с 21 по 24 мая. Церемония открытия запланирована на 21 мая, как передает Footballua.tv.

Континентальное первенство по художественной гимнастике Украина будет принимать уже во второй раз. Киев был хозяином еврочемпионата в 2004 году. А в 2013 году Украина провела чемпионат мира по художественной гимнастике.

Ранее "Страна" сообщала, что команде Украины по художественной гимнастике снизили баллы в Рио после апелляции.

Так же мы рассказывали, что Анна Ризатдинова принесла Украине "бронзу" Олимпиады в художественной гимнастике.