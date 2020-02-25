70 тысяч человек вышли на площадь перед храмом Воскресения Христова в столице Черногории Подгорице, чтобы поддержать Сербскую православную Церковь (СПЦ) и выразить протест против антицерковного закона о свободе вероисповедания. Об этом сообщает "СПЖ" со ссылкой на пресс-службу Черногорско-Приморской митрополии СПЦ.

Уточняется, что протестный молебен прошел 23 февраля. Площадь в 20 тысяч квадратных метров уже полностью заняли протестующие, в то время, как хвост крестного хода только подходил к собору. Среди протестующих были паломники, которые двенадцать дней пешком добирались в Подгорицу из Белграда, а также богомольцы из разных уголков Черногории.

Молебен и крестный ход возглавил настоятель древнего монастыря Високи Дечани в Косово и Метиохии архимандрит Сава Янич.

"Защищая святыни, братья и сестры, мы защищаем свои дома, свои семьи, свое имя, свой язык, свое достоинство, все то, что делает нас теми, кто мы есть", - заявил архимандрит.

Фото: spzh.news

Напомним, Сербская православная церковь раскритиковала и выступила против одобренного парламентом Черногории законопроекта о религиозной собственности, считая, что он направлен на вытеснение сербской церкви из Черногории.

Также мы сообщали, что из Черногории выдворили 50 монахов и священников Сербской православной церкви.